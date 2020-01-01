Набор посуды Fissman 8 пр. GABRIELA со стеклянными крышками (нерж.сталь)
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Код товара: 111989
Производитель: Fissman
мало
мало
8 290₽
99
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Характеристики
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- Тип
- Набор кастрюль
- Материал
- нержавеющая сталь
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- матовая
- Комплект поставки
- ковш,3 кастрюли,крышки
- Описание
- набор посуды Fissman Gabriela
- Дополнительно
- мерная шкала, крышка с паровыпуском
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