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Кастрюли
Набор посуды Fissman 8 пр. GABRIELA со стеклянными крышками (нерж.сталь)

Набор посуды Fissman 8 пр. GABRIELA со стеклянными крышками (нерж.сталь)

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Набор посуды Fissman 8 пр. GABRIELA со стеклянными крышками (нерж.сталь)
Набор посуды Fissman 8 пр. GABRIELA со стеклянными крышками (нерж.сталь)
Набор посуды Fissman 8 пр. GABRIELA со стеклянными крышками (нерж.сталь)
Набор посуды Fissman 8 пр. GABRIELA со стеклянными крышками (нерж.сталь)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 111989
Производитель: Fissman
мало
мало
8 290₽
99
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Характеристики
Тип
Набор кастрюль
Материал
нержавеющая сталь
Подходит для индукционных плит
да
Полировка
матовая
Комплект поставки
ковш,3 кастрюли,крышки
Описание
набор посуды Fissman Gabriela
Дополнительно
мерная шкала, крышка с паровыпуском
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа