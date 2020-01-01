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Кастрюли
Вок Fissman 4145 4,85л

Вок Fissman 4145 4,85л

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Вок Fissman 4145 4,85л
Вок Fissman 4145 4,85л
Вок Fissman 4145 4,85л
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 110308
Производитель: Fissman
мало
мало
3 990₽
47
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Характеристики
Тип
Вок
Объем, л
4.85
Материал
чугун
Цвет
черный
Подходит для индукционных плит
нет
Антипригарное покрытие
есть
Полировка
матовая
Диаметр, см
12
Особенности
крышка в комплекте
Упаковка
Картонная
Вес (нетто),кг
6.23
Комплект поставки
1
Описание
со стеклянной крышкой
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мало
мало
3 990₽
47
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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