Вок Fissman 4145 4,85л
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Код товара: 110308
Производитель: Fissman
мало
мало
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип
- Вок
- Объем, л
- 4.85
- Материал
- чугун
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- матовая
- Диаметр, см
- 12
- Особенности
- крышка в комплекте
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 6.23
- Комплект поставки
- 1
- Описание
- со стеклянной крышкой
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