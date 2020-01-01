Кастрюля Fissman PRIME 5514 6,1л
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Код товара: 110275
Производитель: Fissman
19 января
19 января
2 590₽
31
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 6.1
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Диаметр, см
- 24
- Высота стенок, см
- 13.5
- Коллекция
- PRIME
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 1.76
- Комплект поставки
- Крышка в комплекте
- Описание
- Компания FISSMAN ценит своих покупателей и относится к качеству своей продукции с особым вниманием. Посуда серии PRIME сделана из самой безопасной высококачественной нержавеющей стали марки 18/10 (INOX304), обладает жаростойкостью и коррозийной прочностью, очень легка в уходе. Многослойное капсульное дно обеспечивает равномерный нагрев и распределение тепла благодаря алюминиевой прослойке, раскрывая вкусовые качества блюда и сохраняя все полезные свойства продуктов, а индукционный слой делает посуду универсальной для всех типов плит.
- Дополнительно
- Мерная шкала (для контроля количества жидкости)
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