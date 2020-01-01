Кастрюля Fissman PRIME 5514 6,1л

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiLGHIPER
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
SamsungLGSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Berlingo
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERBerlingoSonyHasbro
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Кастрюли
Кастрюля Fissman PRIME 5514 6,1л

Кастрюля Fissman PRIME 5514 6,1л

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Кастрюля Fissman PRIME 5514 6,1л
Кастрюля Fissman PRIME 5514 6,1л
Кастрюля Fissman PRIME 5514 6,1л
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 110275
Производитель: Fissman
19 января
19 января
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Кастрюля
Объем, л
6.1
Материал
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Подходит для индукционных плит
да
Полировка
зеркальная
Диаметр, см
24
Высота стенок, см
13.5
Коллекция
PRIME
Особенности
крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
Упаковка
Картонная
Вес (нетто),кг
1.76
Комплект поставки
Крышка в комплекте
Описание
Компания FISSMAN ценит своих покупателей и относится к качеству своей продукции с особым вниманием. Посуда серии PRIME сделана из самой безопасной высококачественной нержавеющей стали марки 18/10 (INOX304), обладает жаростойкостью и коррозийной прочностью, очень легка в уходе. Многослойное капсульное дно обеспечивает равномерный нагрев и распределение тепла благодаря алюминиевой прослойке, раскрывая вкусовые качества блюда и сохраняя все полезные свойства продуктов, а индукционный слой делает посуду универсальной для всех типов плит.
Дополнительно
Мерная шкала (для контроля количества жидкости)
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
2 080₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
2 150₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта Premium 3л
2 630₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта Premium 3л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Мечта Premium 46901
2 490₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Мечта Premium 46901
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта Premium 4л
2 310₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта Premium 4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Titanium pro" 4л
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Titanium pro" 4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Titanium pro" 5л
2 910₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Titanium pro" 5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Titanium pro"
2 450₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Titanium pro"
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан для плова 7л с крышкой, АП (темный мрамор)
2 530₽
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан для плова 7л с крышкой, АП (темный мрамор)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara АП линия "Granit ultra" 7л
2 920₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara АП линия "Granit ultra" 7л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown арт. 39806 5л
2 210₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown арт. 39806 5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 3,5л
2 540₽
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 3,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 4,5л
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 4,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 4,5л
2 490₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 4,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Fissman VALERY 5413 3,1л
2 390₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Fissman VALERY 5413 3,1л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта 4л
2 950₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта 4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Мечта АП Гранит black Induction Pro 5л
2 890₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Мечта АП Гранит black Induction Pro 5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara 5л АП (кофейный мрамор)
2 490₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara 5л АП (кофейный мрамор)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Relice RL-1001
2 390₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Relice RL-1001
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Fissman ELEGANCE 2,2л
2 790₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Fissman ELEGANCE 2,2л
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
2 080₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
2 150₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта Premium 3л
Жаровня Мечта Premium 3л
2 630₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Мечта Premium 46901
Кастрюля Мечта Premium 46901
2 490₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта Premium 4л
Жаровня Мечта Premium 4л
2 310₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Titanium pro" 4л
Кастрюля Kukmara "Titanium pro" 4л
2 590₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
19 января
19 января
2 590₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа