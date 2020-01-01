Жаровня ВСМПО "Гурман-Стекло" 2,1л
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 108775
Производитель: ВСМПО
мало
мало
5 010₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Жаровня
- Объем, л
- 2.1
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Диаметр, см
- 24
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине, использование в духовке
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 2.4
- Комплект поставки
- Крышка
- Описание
- из нержавеющей стали с тройным дном
- Дополнительно
- абсолютно нейтральна к средам бытового характера
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.