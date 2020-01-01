Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
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Код товара: 107495
Производитель: Kukmara
мало
мало
2 150₽
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Характеристики
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- Тип
- Казан
- Объем, л
- 4.5
- Материал
- алюминий
- Цвет
- синий, черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- матовая
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Диаметр, см
- 31
- Высота стенок, см
- 14
- Толщина дна, мм
- 6
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине, использование в духовке
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 2.78
- Страна производитель
- Россия
- Комплект поставки
- казан с крышкой
- Описание
- Казан для плова "Kukmara" изготовлена из литого алюминия и покрыта уникальным ультрапрочным антипригарным покрытием «Ultra granit».
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