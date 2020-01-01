Кастрюля Fissman GABRIELA 5097 4,5л
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Код товара: 107272
Производитель: Fissman
мало
мало
3 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 4.5
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Диаметр, см
- 20
- Высота стенок, см
- 14.5
- Толщина дна, мм
- 10
- Коллекция
- Gabriela
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 2.41
- Страна производитель
- Китай
- Комплект поставки
- кастрюля с пароваркой и крышкой в картонной упаковке
- Описание
- Посуда серии GABRIELA сделана из самой безопасной высококачественной нержавеющей стали марки 18/10 (INOX304), обладает коррозийной стойкостью, очень легка в уходе.
- Дополнительно
- есть пароварка
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