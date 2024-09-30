Мантоварка Fissman BARAKAT 9л, (30см)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
14 990₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
163
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
25%
Кастрюля SMEG CKFC2411BLM 4,6л, (24см)
13 590₽
17 890₽
127
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
25%
Кастрюля SMEG CKFC2611BLM 7,7л, (26см)
15 690₽
20 790₽
122
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
35%
Кастрюля SMEG CKFC2611RDM 7,7л, (19,3см)
14 390₽
21 890₽
122
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
34%
Кастрюля SMEG CKFC2411RDM 4,6л, (24см)
12 590₽
18 890₽
191
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6%
Тажин Emile Henry 3л, (32см)
15 990₽
16 990₽
13%
Тажин Emile Henry 2л, (27см)
13 990₽
15 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Мантоварка
- Объем, л
- 9
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Диаметр, см
- 30
- Высота стенок, см
- 15
- Особенности
- крышка в комплекте
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 7.1
- Комплект поставки
- мантоварка в картонной упаковке
- Описание
- Современная мантоварка-пароварка BARAKAT oт компании FISSMAN - это универсальная помощница на кухне, с помощью которой можно легко и быстро приготовить повседневные, диетические и праздничные блюда.
- Дополнительно
- с тремя вставками-пароварками
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.