Мантоварка Fissman BARAKAT 12л, (32см)
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4 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- Мантоварка
- Объем, л
- 12
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Диаметр, см
- 32
- Комплект поставки
- мантоварка в картонной упаковке
- Описание
- Современная мантоварка-пароварка BARAKAT oт компании FISSMAN - это универсальная помощница на кухне, с помощью которой можно легко и быстро приготовить повседневные, диетические и праздничные блюда.
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