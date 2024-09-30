Кастрюля Fissman MIRANDA 4л, (20см)
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Код товара: 107238
Производитель: Fissman
4 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 4
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Диаметр, см
- 20
- Высота стенок, см
- 12
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 1.91
- Описание
- Посуда Fissman изготовлена из коррозионностойкой хромоникелевой стали.¶Оптимальное содержание элементов в составе придает этой стали особые свойства: она не ржавеет, не вступает в реакцию с кислыми продуктами, отлично аккумулирует тепло, обладает элегантным металлическим блеском и легко очищается.
- Дополнительно
- многослойное дно; мерная шкала: есть; материал крышки: стекло; материал ручек: сталь
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