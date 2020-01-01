Кастрюля Kukmara АП линия "Granit ultra" 3л
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Код товара: 105135
Производитель: Kukmara
мало
мало
1 890₽
22
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 3
- Материал
- алюминий
- Цвет
- синий, черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- матовая
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Диаметр, см
- 22
- Высота стенок, см
- 12.5
- Толщина дна, мм
- 6
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине, использование в духовке
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 2.19
- Страна производитель
- Россия
- Комплект поставки
- Кастрюля с крышкой
- Описание
- «Ultra granit» - это инновационное невероятно прочное покрытие, усиленное сверхтвердыми минералами нового поколения, близкими по твердости алмазу. Благодаря особой технологии прочность покрытия позволяет использовать даже металлические кухонные принадлежности, не боясь повредить поверхность.
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