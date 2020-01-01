Кастрюля Kukmara АП линия "Granit ultra" 3л

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiLGHIPER
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
SamsungLGSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Berlingo
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERBerlingoSonyHasbro
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Кастрюли
Кастрюля Kukmara АП линия "Granit ultra" 3л

Кастрюля Kukmara АП линия "Granit ultra" 3л

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Кастрюля Kukmara АП линия "Granit ultra" 3л
Кастрюля Kukmara АП линия "Granit ultra" 3л
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 105135
Производитель: Kukmara
мало
мало
1 890₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Кастрюля
Объем, л
3
Материал
алюминий
Цвет
синий, черный
Подходит для индукционных плит
нет
Антипригарное покрытие
есть
Полировка
матовая
Толщина стенок (мм)
4.5
Диаметр, см
22
Высота стенок, см
12.5
Толщина дна, мм
6
Особенности
крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине, использование в духовке
Упаковка
Картонная
Вес (нетто),кг
2.19
Страна производитель
Россия
Комплект поставки
Кастрюля с крышкой
Описание
«Ultra granit» - это инновационное невероятно прочное покрытие, усиленное сверхтвердыми минералами нового поколения, близкими по твердости алмазу. Благодаря особой технологии прочность покрытия позволяет использовать даже металлические кухонные принадлежности, не боясь повредить поверхность.
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
2 080₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
2 150₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Fissman PRIME 2,7л
1 890₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Fissman PRIME 2,7л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит black 2,7л
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит black 2,7л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown 3,4л
1 890₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown 3,4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит black 3,4л
2 070₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит black 3,4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown арт. 39806 5л
2 210₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown арт. 39806 5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown 2,7л
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown 2,7л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 2,5л
1 890₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 2,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 2,5л
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 2,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 3,5л
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara АП линия "Грация" 3,5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня индукционная 3л АП Гранит black Induction Pro арт. 33802И
1 830₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня индукционная 3л АП Гранит black Induction Pro арт. 33802И
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Мечта АП Гранит black Induction Pro 2л
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Мечта АП Гранит black Induction Pro 2л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit 4л
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit 4л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля ALTEI "Granit Perfection black gold" 5л
2 190₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля ALTEI "Granit Perfection black gold" 5л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "SAFIA" 1,8л
2 190₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "SAFIA" 1,8л
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля-жаровня 3л со стек.кр., АП (светлый мрамор)
1 650₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля-жаровня 3л со стек.кр., АП (светлый мрамор)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля 3л со стеклянной крышкой, АП (светлый мрамор) кмс32а
1 650₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля 3л со стеклянной крышкой, АП (светлый мрамор) кмс32а
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
2 080₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
Казан Kukmara "Granit ultra" кгг47а 4,5л
2 150₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кастрюля Fissman PRIME 2,7л
Кастрюля Fissman PRIME 2,7л
1 890₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит black 2,7л
Жаровня Мечта АП Гранит black 2,7л
1 990₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит brown 3,4л
Жаровня Мечта АП Гранит brown 3,4л
1 890₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жаровня Мечта АП Гранит black 3,4л
Жаровня Мечта АП Гранит black 3,4л
2 070₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
1 890₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа