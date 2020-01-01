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Кастрюли
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л

Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л

0 отзывов
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Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 104980
Производитель: Kukmara
31 декабря
31 декабря
2 080₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Тип
Кастрюля
Объем, л
4
Материал
алюминий
Цвет
синий
Подходит для индукционных плит
да
Антипригарное покрытие
гранитное
Полировка
матовая
Толщина стенок (мм)
4.5
Диаметр, см
26
Высота стенок, см
14.3
Толщина дна, мм
6
Особенности
крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине, использование в духовке
Упаковка
Картонная
Вес (нетто),кг
2.6
Страна производитель
Россия
Комплект поставки
Крышка в комплекте
Описание
Кастрюля Kukmara из литого алюминия хорошо подходит для варки, тушения, томления и предварительной обжарки, так как имеет отличные теплораспределительные и теплоаккумулирующие свойства, и блюда в ней получаются сочными и ароматными. Цельнолитые ручки позволяют использовать кастрюлю в духовом шкафу без крышки.
Дополнительно
подходит для всех типов плит, кроме индукционны
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31 декабря
31 декабря
2 080₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа