Кастрюля Kukmara "Granit ultra" 4л
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Код товара: 104980
Производитель: Kukmara
31 декабря
31 декабря
2 080₽
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 4
- Материал
- алюминий
- Цвет
- синий
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- гранитное
- Полировка
- матовая
- Толщина стенок (мм)
- 4.5
- Диаметр, см
- 26
- Высота стенок, см
- 14.3
- Толщина дна, мм
- 6
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине, использование в духовке
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 2.6
- Страна производитель
- Россия
- Комплект поставки
- Крышка в комплекте
- Описание
- Кастрюля Kukmara из литого алюминия хорошо подходит для варки, тушения, томления и предварительной обжарки, так как имеет отличные теплораспределительные и теплоаккумулирующие свойства, и блюда в ней получаются сочными и ароматными. Цельнолитые ручки позволяют использовать кастрюлю в духовом шкафу без крышки.
- Дополнительно
- подходит для всех типов плит, кроме индукционны
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