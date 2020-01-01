Миска Fissman 16x10см / 1,5л зеленый
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Код товара: 120000
Производитель: Fissman
1 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- миска
- Назначение
- универсальный
- Форма
- круглая
- Материал
- металл
- Объем, мл
- 1.5
- Особенности
- с крышкой, можно мыть в посудомоечной машине
- Высота, см
- 10
- Ширина, см
- 16
- Длина, см
- 16
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