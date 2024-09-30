Миска Fissman 20x12см / 3л фиолетовый
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Код товара: 119991
Производитель: Fissman
1 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- миска
- Назначение
- универсальный
- Форма
- круглая
- Материал
- металл
- Объем, мл
- 3000
- Особенности
- с крышкой
- Высота, см
- 12
- Ширина, см
- 26
- Длина, см
- 20
- Дополнительная информация
- Миска 3л изготовлена из нержавеющей стали, которая обладает высокими гигиеничными и антикоррозийными свойствами. Имеет силиконовое основание для еще большего комфорта и безопасности во время использования и удобную пластиковую крышку. Можно мыть в посудомоечной машине.
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