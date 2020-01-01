Ланч-бокс детский с охлаждающим элементом N'ice Box Giraffe бирюзовый Balvi
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109435
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
-32%
мало
мало
1 350₽
1 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- ланч-бокс
- Назначение
- для еды
- Форма
- прямоугольная
- Материал
- пластик
- Объем, мл
- 750
- Особенности
- с крышкой, с ложкой
- Высота, см
- 6.3
- Ширина, см
- 12.5
- Длина, см
- 17
- Дополнительная информация
- Удобный и герметичный ланч-бокс со съемным охлаждающим диском на крышке. Имеет объем 0,6л, идеален для школы и прогулок. В комплект N'ice Box Giraffe входит дополнительный контейнер 0,15л для соуса, свежих овощей, фруктов или топпингов и многофункциональный столовый прибор CUTElery 3в1, который закрепляется на крышке и включает в себя ложку, вилку и ножик.Поместите охлаждающий диск в морозильную камеру на 6 и более часов прикрепите на крышку, чтобы продукты оставались охлажденными и свежими при комнатной температуре в течение 5 часов. Ланч-бокс может использоваться и без охлаждающего диска.Изображения животных, специально разработанные для Carl Oscar, - работа шведского иллюстратора Линн Элдин.Ланч-бокс не содержит бисфенол А, фталаты и свинец, а в охлаждающем диске использован гель, в состав которого не входят токсичные вещества.Можно использовать в СВЧ-печи предварительно сняв охлаждающий диск, а также мыть в верхнем отсеке посудомоечной машины.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.