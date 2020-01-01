6525 Контейнер с пластиковой крышкой 19x14x6см / 1040мл (стекло)
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Код товара: 107395
Производитель: Fissman
-20%
мало
мало
536₽
670₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- контейнер
- Назначение
- для еды
- Форма
- прямоугольная
- Материал
- стекло
- Объем, мл
- 1040
- Особенности
- можно мыть в посудомоечной машине
- Конструкция
- защелки
- Высота, см
- 6
- Ширина, см
- 14
- Длина, см
- 19
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