Форма для выпечки Fissman 5000.4 коричневый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
2 690₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- форма
- Назначение
- для выпечки
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Антипригарное покрытие
- есть
- Форма
- круглая
- Длина, см
- 24
- Ширина, см
- 24
- Высота, см
- 12
- Количество предметов в наборе, шт
- 4
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Дополнительная информация
- размеры форм в наборе: 16см, 18см, 20см, 24см
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Д
Д
Дженнет
16 января 2023
Д
Дженнет
16 января 2023
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.