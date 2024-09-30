Форма для выпечки Fissman 2,2л VALENCIA белый
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Код товара: 126845
Производитель: Fissman
1 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Форма для выпечки
- Объем, л
- 2.2
- Материал
- керамика
- Цвет
- белый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Количество предметов
- 1
- Диаметр, см
- 31
- Вес (нетто),кг
- 1.6
- Страна производитель
- Китай
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