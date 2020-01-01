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Светильники
Светильник настольный UNIEL TLI-201 белый

Светильник настольный UNIEL TLI-201 белый

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Светильник настольный UNIEL TLI-201 белый
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Код товара: 99117
Производитель: UNIEL
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790₽
9
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Характеристики
Тип
настольный
Мощность, Вт
60
Тип питания
от сети
Тип крепления/установки
подставка
Дополнительно
гибкая ножка
Цвет
белый
Материал
металл
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа