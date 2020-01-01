Светильник настольный UNIEL TLI-201
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Код товара: 99115
Производитель: UNIEL
мало
мало
790₽
9
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 60
- Тип питания
- от сети
- Тип крепления/установки
- подставка
- Цвет
- черный
- Материал
- металл
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