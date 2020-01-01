Светильник настольный UNIEL TLD-555 Black
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Код товара: 89745
Производитель: UNIEL
31 декабря
31 декабря
3 450₽
41
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 8
- Тип питания
- от сети
- Напряжение
- 220 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- подставка
- Дополнительно
- Комплектация: инструкция, настольный светильник
- Цвет
- черный
- Материал
- пластик
- Выключатель
- на корпусе
- Особенности
- регулировка яркости
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