TLI-221 BLACK E27 Светильник настольный. Цоколь Е27. 60W.Механический выключатель.Черный.

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Дом, мебель, ремонт
Освещение
Светильники
TLI-221 BLACK E27 Светильник настольный. Цоколь Е27. 60W.Механический выключатель.Черный.

TLI-221 BLACK E27 Светильник настольный. Цоколь Е27. 60W.Механический выключатель.Черный.

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
TLI-221 BLACK E27 Светильник настольный. Цоколь Е27. 60W.Механический выключатель.Черный.
В сравнение
В избранное
Код товара: 79121
Производитель: UNIEL
мало
мало
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
настольный
Мощность, Вт
60
Тип крепления/установки
подставка
Цвет
черный
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
ULB-Q274 40W/4000К BLACK Светильник-прожектор светодиодный трековый. 3600 Лм. Белый свет (4000К)
1 360₽
ULB-Q274 40W/4000К BLACK Светильник-прожектор светодиодный трековый. 3600 Лм. Белый свет (4000К)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный UNIEL TLI-221
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный UNIEL TLI-221
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Cветодиодная лента UNIEL ULS-R02-6W
1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Cветодиодная лента UNIEL ULS-R02-6W
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Светильник трековый Volpe ULB-Q275 30W
1 300₽
Светильник трековый Volpe ULB-Q275 30W
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent YP3050122
1 590₽
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent YP3050122
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent Sterilization Lamp (YP3050121)
1 590₽
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent Sterilization Lamp (YP3050121)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Sterilization Lamp ZW2.5D8Y-08
1 590₽
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Sterilization Lamp ZW2.5D8Y-08
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Световая панель Yeelight Motion Sensor Closet Light A40 серебряный
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Световая панель Yeelight Motion Sensor Closet Light A40 серебряный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Camelion KD-313 С02
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Camelion KD-313 С02
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Camelion KD-313 С01
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Camelion KD-313 С01
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник Xiaomi Светильник портативный Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) (BHR5278GL)
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник Xiaomi Светильник портативный Mi Motion-Activated Night Light 2 (Bluetooth) (BHR5278GL)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа-ночник Baseus Sunshine DGSUN-RA02 белая
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа-ночник Baseus Sunshine DGSUN-RA02 белая
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Artstyle TL-225R розовый, (с пеналом-стаканчиком, с аккумулятором)
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Artstyle TL-225R розовый, (с пеналом-стаканчиком, с аккумулятором)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светодиодная лампа Baseus DGXC-C0G серая
1 700₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светодиодная лампа Baseus DGXC-C0G серая
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа-ночник Baseus Full Moon DGFM-02 белая
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа-ночник Baseus Full Moon DGFM-02 белая
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-308 С01 белый (230V 40W E27)
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-308 С01 белый (230V 40W E27)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-306 С01 белый (230V 40W E27)
1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-306 С01 белый (230V 40W E27)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-313 С15
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-313 С15
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-308 С02
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Настольный светильник Camelion KD-308 С02
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Светильник Camelion LBS-2301 (Led рамка 45вт, 4500к, 5000Лм, +БП) 10 штук
1 500₽
Светильник Camelion LBS-2301 (Led рамка 45вт, 4500к, 5000Лм, +БП) 10 штук
ULB-Q274 40W/4000К BLACK Светильник-прожектор светодиодный трековый. 3600 Лм. Белый свет (4000К)
ULB-Q274 40W/4000К BLACK Светильник-прожектор светодиодный трековый. 3600 Лм. Белый свет (4000К)
1 360₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный UNIEL TLI-221
Светильник настольный UNIEL TLI-221
1 490₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Cветодиодная лента UNIEL ULS-R02-6W
Cветодиодная лента UNIEL ULS-R02-6W
1 590₽
Светильник трековый Volpe ULB-Q275 30W
Светильник трековый Volpe ULB-Q275 30W
1 300₽
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent YP3050122
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent YP3050122
1 590₽
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent Sterilization Lamp (YP3050121)
Светильник ультрафиолетовый Xiaomi Xiaoda Inteligent Sterilization Lamp (YP3050121)
1 590₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа