Светильник настольный Camelion KD-828 С02
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Код товара: 165226
Производитель: Camelion
-40%
2 690₽
4 490₽
20
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 6.5
- Тип питания
- от сети
- Напряжение
- 220-240 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- без крепления
- Цвет
- черный
- Материал
- металл, пластик
- Выключатель
- на корпусе
- Особенности
- режим ночника, регулировка наклона и поворота плафона, регулировка по высоте, регулировка яркости
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