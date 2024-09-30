Светильник настольный UNIEL TLI-201
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 153504
Производитель: UNIEL
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный UNIEL TLI-201
590₽
66%
Cветодиодная лента UNIEL ULS-R02-6W
690₽
1 990₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Camelion Light Solution KD-301 С04
590₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Camelion KD-301 С03
590₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 60
- Тип питания
- от сети
- Напряжение
- 220-240 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- без крепления
- Цвет
- синий
- Материал
- металл
- Выключатель
- на корпусе
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.