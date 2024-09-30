Светильник настольный Yeelight Star Smart Desk Table Lamp Pro YLCT03YL
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Код товара: 147620
Производитель: Yeelight
Цена не указана
Распродан
Распродан
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 5
- Тип питания
- от сети
- Напряжение
- 220-240 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- без крепления
- Дополнительно
- таймер работы
- Цвет
- белый
- Материал
- пластик
- Выключатель
- на корпусе
- Особенности
- регулировка наклона и поворота плафона
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