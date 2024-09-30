Светильник настольный UNIEL TLD-571 черный
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Код товара: 131103
Производитель: UNIEL
1 790₽
21
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 8
- Цвет
- черный
- Материал
- пластик
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