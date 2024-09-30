Cветодиодная лента UNIEL ULS-R02-6W
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Код товара: 128314
Производитель: UNIEL
-65%
690₽
1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная лента
- Мощность, Вт
- 3
- Тип питания
- от USB-порта
- Напряжение
- 200-240 В
- Класс электробезопасности
- I
- Степень пылевлагозащиты
- IP65
- Тип крепления/установки
- потолок
- Цвет
- белый
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Вопросы и ответы
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У
Ума
24 ноября 2022
А можно ли менять цвета или только белый цвет?
1
0 0
Г
Гость 69
25.11.2022 09:33:33
Ума , Добрый день! Цвета менять нельзя, только белый цвет
Ответить
0 0
У
Ума
24 ноября 2022
А можно ли менять цвета или только белый цвет?
1
0
0