Светильник прожектор UNIEL ULB-Q274 25W
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Код товара: 128260
Производитель: UNIEL
1 300₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- прожектор
- Мощность, Вт
- 25
- Напряжение
- 220-240 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- потолок
- Цвет
- черный
- Материал
- алюминий
- Особенности
- лампы в комплекте
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