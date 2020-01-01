Светильник настольный Artstyle TL-402B
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1 290 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 10
- Тип питания
- от сети
- Напряжение
- 110-240 В
- Класс электробезопасности
- II
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- без крепления
- Дополнительно
- 2 варианта установки: на подставке и на струбцине; 3 режима света: теплый 3000K, нейтральный 4200K, холодный 6300K; регулировка в 6 плоскостях; световой поток светодиодов эквивалентен лампе накаливания мощностью 100 Вт
- Цвет
- черный
- Материал
- пластик
- Выключатель
- на корпусе
- Особенности
- крепление в комплекте, регулировка наклона и поворота плафона, регулировка яркости
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