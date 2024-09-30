Светильник настенный Nanoleaf Canvas Smarter Kit
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Код товара: 119046
Производитель: Nanoleaf
19 990₽
239
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Мощность, Вт
- 60
- Тип питания
- от сети
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- клипса
- Дополнительно
- 16,7 миллионов цветов, сенсорные светодиодные панели, беспроводной интерфейс Wi-Fi , приложение для смартфона, голосовое управление(Siri, Amazon Alexa) и расписание, 9 панелей, коннекторы для соединения панелей - 9 шт, монтажные ленты - 9 шт, кабели 3 шт, блок питания, документация
- Цвет
- белый
- Материал
- пластик
- Выключатель
- шнуровой
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 88
12 сентября 2022
Почему в одном регионе стоимость 17 тыс рублей , а в другом уже больше 20 тыс рублей ???
2
0 0
0
05.ru
15.09.2022 16:43:03
Добрый день! Да.Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 69
02.11.2022 17:59:10
Гость 88, Добрый день!Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
0 0
Г
Гость 88
12 сентября 2022
Почему в одном регионе стоимость 17 тыс рублей , а в другом уже больше 20 тыс рублей ???
2
0
0