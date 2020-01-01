Светильник настольный Artstyle HT-701R
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Код товара: 110500
Производитель: Artstyle
В наличии
В наличии
1 790₽
21
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 60
- Тип питания
- от сети
- Напряжение
- 220 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- струбцина
- Цвет
- розовый
- Материал
- металл
- Выключатель
- на проводе
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