Светильник настольный c часами, календарем, термометром TLD-566 Brown/LED/300Lm/4500K/Dimmer 6W
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 102066
Производитель: UNIEL
мало
мало
3 290₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 6
- Тип питания
- от сети
- Напряжение
- 220-240 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- подставка
- Цвет
- коричневый
- Материал
- металл, пластик
- Выключатель
- на корпусе
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
TLD-551 Brown/LED/450Lm/3000-6000K/Dimmer/US
2 950₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный UNIEL TLD-555 Black
3 450₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white
2 990₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Artstyle TL-351W кошка Kitty (7W, 3000/4300/6300K) white
2 990₽
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Artstyle TL-233B
3 190₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Светильник настольный Artstyle TL-233S
3 500₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.