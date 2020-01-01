Светильник настольный c часами, календарем, термометром TLD-567 Black/LED/300Lm/4500K/Dimmer 6W
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Код товара: 102063
Производитель: UNIEL
мало
мало
2 690₽
32
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Характеристики
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- Тип
- настольный
- Мощность, Вт
- 6
- Напряжение
- 220-240 В
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Тип крепления/установки
- подставка
- Дополнительно
- емкость аккумуляторной батареи 2000mAh; срок службы 30000 ч.; термометр; календарь; часы
- Цвет
- черный
- Материал
- пластик
- Выключатель
- на корпусе
- Особенности
- регулировка наклона и поворота плафона
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