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Светильники
Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white

Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white

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Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white
Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white
Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white
Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white
Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white
Светильник настольный/ночник Artstyle TL-350W (7W, 3000/4300/6300K) white
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 101548
Производитель: Artstyle
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2 990₽
35
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Характеристики
Тип
настольный
Мощность, Вт
7
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Степень пылевлагозащиты
IP20
Цвет
белый
Материал
пластик
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мало
2 990₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа