ULB-Q274 40W/4000К BLACK Светильник-прожектор светодиодный трековый. 3600 Лм. Белый свет (4000К)
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Код товара: 101545
Производитель: Volpe
мало
мало
1 360₽
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Характеристики
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- Тип
- световая стойка
- Мощность, Вт
- 40
- Тип питания
- от сети
- Тип крепления/установки
- основание
- Цвет
- черный
- Материал
- металл
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