Лампа светодиодная ФОТОН LED BXS35 6W E14 6500K
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 94606
Производитель: Фотон
160₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная ФОТОН LED A60 12W E27 4000K
160₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная ФОТОН LED A60 10W E27 4000K
130₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная ФОТОН LED A60 12W E27 3000K
160₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ФОТОН лампа NEW LED A60 15W E27 3000K
190₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная ФОТОН LED B35 6W E27 6500K
160₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная ФОТОН LED A60 10W E27 6500K 10/50
130₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 60
- Цоколь
- E14
- Цветность (К)
- 6500
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.