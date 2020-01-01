Лампа светодиодная ФОТОН LED A60 15W E27 6500K
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Код товара: 94386
Производитель: Фотон
В наличии
В наличии
190₽
2
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 15
- Цоколь
- E27
- Цветность (К)
- 6500
- Свет
- холодный белый
- Форма колбы
- груша
- Световой поток, лм
- 780
- Диаметр, мм
- 6
- Длина, мм
- 12
- Напряжение
- 220 В
- Индекс цветопередачи, Ra
- 80
- Эквивалент лампы накаливания, Вт
- 150
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