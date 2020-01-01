Лампа светодиодная ФОТОН LED A60 20W E27 6500K
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Код товара: 94385
Производитель: Фотон
мало
мало
370₽
4
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 20
- Цоколь
- E27
- Цветность (К)
- 3000
- Свет
- теплый белый
- Форма колбы
- груша
- Световой поток, лм
- 1590
- Диаметр, мм
- 60
- Длина, мм
- 131
- Типоразмер
- A60
- Напряжение
- 146-240 В
- Индекс цветопередачи, Ra
- 80
- Эквивалент лампы накаливания, Вт
- 200
- Максимальный коэффициент пульсации, %
- 1
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