Лампа светодиодная ФОТОН LED B35 6W E14 4000K
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Код товара: 80257
Производитель: Фотон
В наличии
В наличии
70₽
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 6
- Цоколь
- Е14
- Цветность (К)
- 4000
- Свет
- дневной белый
- Форма колбы
- свеча
- Световой поток, лм
- 545
- Напряжение
- 220 В
- Индекс цветопередачи, Ra
- 80
- Эквивалент лампы накаливания, Вт
- 60
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