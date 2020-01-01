Лампа светодиодная ФОТОН LED BXS35 6W E14 3000K
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Код товара: 80174
Производитель: Фотон
В наличии
В наличии
150₽
1
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 6
- Цоколь
- Е14
- Цветность (К)
- 3000
- Свет
- теплый белый
- Форма колбы
- свеча на ветру
- Световой поток, лм
- 530
- Диаметр, мм
- 37
- Длина, мм
- 99
- Напряжение
- 220-240 В
- Особенности
- матовая
- Индекс цветопередачи, Ra
- 80
- Эквивалент лампы накаливания, Вт
- 60
- Максимальный коэффициент пульсации, %
- 1
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