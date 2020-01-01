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Лампы
Лампа светодиодная ФОТОН LED BXS35 6W E14 3000K

Лампа светодиодная ФОТОН LED BXS35 6W E14 3000K

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Лампа светодиодная ФОТОН LED BXS35 6W E14 3000K
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Код товара: 80174
Производитель: Фотон
В наличии
В наличии
150₽
1
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Характеристики
Тип
светодиодная
Мощность, Вт
6
Цоколь
Е14
Цветность (К)
3000
Свет
теплый белый
Форма колбы
свеча на ветру
Световой поток, лм
530
Диаметр, мм
37
Длина, мм
99
Напряжение
220-240 В
Особенности
матовая
Индекс цветопередачи, Ra
80
Эквивалент лампы накаливания, Вт
60
Максимальный коэффициент пульсации, %
1
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Наличными при получении

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