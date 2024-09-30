Лампа светодиодная ФОТОН LED P45 6W E14 4000K
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 6
- Цоколь
- Е14
- Цветность (К)
- 4000
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