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Лампы
Лампа Gauss LED Elementary A67 25W E27 4100K 1/10/50

Лампа Gauss LED Elementary A67 25W E27 4100K 1/10/50

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Лампа Gauss LED Elementary A67 25W E27 4100K 1/10/50
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Код товара: 70048
Производитель: Gauss
31 декабря
31 декабря
330₽
3
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Характеристики
Тип
светодиодная
Мощность, Вт
25
Цоколь
E27
Цветность (К)
4100
Свет
дневной белый
Форма колбы
груша
Световой поток, лм
2100
Диаметр, мм
67
Длина, мм
143
Напряжение
180-240 В
Индекс цветопередачи, Ra
80
Эквивалент лампы накаливания, Вт
200
Степень пылевлагозащиты
IP20
Максимальный коэффициент пульсации, %
5
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В сравнение
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31 декабря
31 декабря
330₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа