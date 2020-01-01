Лампа Gauss LED Elementary A67 25W E27 4100K 1/10/50
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 70048
Производитель: Gauss
31 декабря
31 декабря
330₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 25
- Цоколь
- E27
- Цветность (К)
- 4100
- Свет
- дневной белый
- Форма колбы
- груша
- Световой поток, лм
- 2100
- Диаметр, мм
- 67
- Длина, мм
- 143
- Напряжение
- 180-240 В
- Индекс цветопередачи, Ra
- 80
- Эквивалент лампы накаливания, Вт
- 200
- Степень пылевлагозащиты
- IP20
- Максимальный коэффициент пульсации, %
- 5
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная ФОТОН LED A60 20W E27 6500K
370₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная Фотон NEW LED A60 20W E27 4000K/10/50
300₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная Фотон A60
370₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Лампа светодиодная ЭРА F-LED ST64
360₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
A65-30W-860-E27 E27 / Е27 30Вт груша холодный дневной свет Лампочка светодиодная ЭРА STD LED
270₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
A65-30W-840-E27 E27 / Е27 30Вт груша нейтральный белый свет Лампочка светодиодная ЭРА STD LED
270₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.