Лампа светодиодная Фотон LED P45 11W E27 4000K
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Код товара: 175760
Производитель: Фотон
190₽
2
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 11
- Цоколь
- E27
- Цветность (К)
- 4000
- Свет
- дневной белый
- Форма колбы
- шар
- Световой поток, лм
- 880
- Диаметр, мм
- 47
- Длина, мм
- 89
- Типоразмер
- Р45
- Напряжение
- 220 В
- Особенности
- матовая
- Индекс цветопередачи, Ra
- 80
- Эквивалент лампы накаливания, Вт
- 100
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