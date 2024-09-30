Лампа светодиодная Yeelight Lightstrip Plus 1s YLDD05YL
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2 990₽
35
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Характеристики
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- Тип
- светодиодная
- Мощность, Вт
- 2.4
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Артур
4 августа 2024
А
Артур
4 августа 2024
Вопросы и ответы
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У
Ума
24 ноября 2022
Какие цвета ?
1
2 0
Г
Гость 69
25.11.2022 09:37:07
Ума, Добрый день! Она разноцветная.
0 0
У
Ума
29 ноября 2022
Какая длинна?
1
1 0
Г
Гость 69
30.11.2022 10:31:15
Ума, Здравствуйте! Длина 2 метра
0 0
У
Ума
24 ноября 2022
Какие цвета ?
1
2
0