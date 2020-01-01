Фонарь ЭРА EL60S
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Код товара: 97804
Производитель: ЭРА
31 декабря
31 декабря
1 090₽
5
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Характеристики
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- Тип
- фонарь
- Цвет
- белый
- Источник света
- светодиоды
- Количество режимов работы
- 2
- Дальность освещения, м
- 17
- Световой поток, лм
- 320
- Ударопрочный корпус
- есть
- Влагозащита
- есть
- Максимальное время работы, ч
- 35
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