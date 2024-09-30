Фотон WPB-7800 (20W)
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Код товара: 133491
Производитель: Фотон
2 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- фонарь
- Цвет
- черный, оранжевый
- Источник света
- светодиоды
- Режимы свечения
- Рассеянный
- Количество режимов работы
- 2
- Дальность освещения, м
- 50
- Световой поток, лм
- 1100
- Индикация заряда аккумулятора
- есть
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