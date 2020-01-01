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Кресла
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный

Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный

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Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 99785
Производитель: Sharkoon
31 декабря
31 декабря
28 290₽
280
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Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
игровое
Цвет
красный, черный
Подлокотники
есть
Подголовник
есть
Ограничение по весу
150 кг
Функциональные особенности
фиксация спинки в любом положении, мягкое сиденье
Регулировка
высоты поясничного упора, угла подлокотников, высоты подлокотников, высоты сиденья, наклона спинки
Поясничный упор
есть
Подставка для ног
нет
Наполнитель
пенополиуретан
Механизм качания
мультиблок
Газлифт
есть
Максимальный угол отклонения спинки
160 градусов
Материал крестовины (опоры)
металл
Материал обивки
экокожа
Ширина сиденья, см
40
Глубина сиденья, см
51
Высота спинки, см
87
Высота сиденья (мин.), см
47
Вес, кг
22.5
Тип установки
на колесиках
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа