Кресло офисное Chairman 610 черный
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Код товара: 97639
Производитель: Chairman
9 990₽
102
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
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