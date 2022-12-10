Кресло для руководителя Бюрократ CH-808AXSN черный
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Код товара: 96995
Производитель: Бюрократ
В наличии
В наличии
5 490₽
65
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- для руководителя
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, мягкое сиденье
- Регулировка
- жесткости качания, высоты сиденья
- Тип механизма качания
- синхронный
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Механизм качания
- мульти топ-ган
- Газлифт
- есть
- Материал крестовины (опоры)
- пластик
- Материал обивки
- ткань
- Ширина сиденья, см
- 48
- Глубина сиденья, см
- 45
- Высота спинки, см
- 60
- Высота сиденья (мин.), см
- 50
- Вес, кг
- 13
- Тип установки
- на колесиках
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 74
10 декабря 2022
какой гарантийный срок от магазина? какой гарантийный срок от производителя?
1
0 0
i
ip-hanicha
10.12.2022 12:52:29
Добрый день! От магазина гарантия 2 недели с момента покупки на выявление заводского брака или дефекта. От производителя гарантия 1 год
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0 0
Г
Гость 74
10 декабря 2022
какой гарантийный срок от магазина? какой гарантийный срок от производителя?
1
0
0