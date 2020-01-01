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Кресла
Кресло для руководителя Бюрократ CH-608SL черный

Кресло для руководителя Бюрократ CH-608SL черный

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Кресло для руководителя Бюрократ CH-608SL черный
Кресло для руководителя Бюрократ CH-608SL черный
Кресло для руководителя Бюрократ CH-608SL черный
Кресло для руководителя Бюрократ CH-608SL черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 95324
Производитель: Бюрократ
31 декабря
31 декабря
9 990₽
119
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Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
для руководителя
Цвет
черный
Подлокотники
есть
Подголовник
есть
Ограничение по весу
120 кг
Функциональные особенности
фиксация механизма качания, механизм качания, мягкие подлокотники, прорезиненные колесики, спинка из сетки, мягкое сиденье
Регулировка
жесткости качания, высоты сиденья
Тип механизма качания
качается только спинка
Поясничный упор
нет
Подставка для ног
нет
Механизм качания
топ-ган
Газлифт
есть
Материал крестовины (опоры)
пластик
Материал обивки
сетка, ткань, искусственная кожа
Ширина сиденья, см
53
Глубина сиденья, см
48.5
Высота спинки, см
75
Высота сиденья (мин.), см
47
Вес, кг
15.65
Тип установки
на колесиках
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31 декабря
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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