Кресло для руководителя Бюрократ CH-608SL черный
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Код товара: 95324
Производитель: Бюрократ
31 декабря
31 декабря
9 990₽
119
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- для руководителя
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, механизм качания, мягкие подлокотники, прорезиненные колесики, спинка из сетки, мягкое сиденье
- Регулировка
- жесткости качания, высоты сиденья
- Тип механизма качания
- качается только спинка
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Механизм качания
- топ-ган
- Газлифт
- есть
- Материал крестовины (опоры)
- пластик
- Материал обивки
- сетка, ткань, искусственная кожа
- Ширина сиденья, см
- 53
- Глубина сиденья, см
- 48.5
- Высота спинки, см
- 75
- Высота сиденья (мин.), см
- 47
- Вес, кг
- 15.65
- Тип установки
- на колесиках
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