Кресло для руководителя Бюрократ KB-9N черный
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Код товара: 95138
Производитель: Бюрократ
В наличии
В наличии
9 690₽
116
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- для руководителя
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, механизм качания, спинка из сетки, мягкое сиденье
- Регулировка
- жесткости качания, высоты сиденья
- Тип механизма качания
- синхронный
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Механизм качания
- топ-ган
- Газлифт
- есть
- Материал крестовины (опоры)
- металл
- Материал обивки
- сетка
- Ширина сиденья, см
- 53.5
- Глубина сиденья, см
- 48.5
- Высота спинки, см
- 75
- Высота сиденья (мин.), см
- 43
- Вес, кг
- 15.55
- Тип установки
- на колесиках
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